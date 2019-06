Eine CDU-Sprecherin hatte am Montagabend mit Verweis auf die "aktuelle politische Lage" in Sachsen-Anhalt zu der Pressekonferenz eingeladen. Auch Ministerpräsident Reiner Haseloff und CDU-Landeschef Holger Stahlknecht waren gekommen.

Die hatten bei einer Pressekonferenz am Montagvormittag klar gemacht, dass eine Einigung in der Frage Bedingung für die Fortsetzung der Kenia-Koalition ist. Die Grünen-Landesvorsitzende Susan Sziborra-Seidlitz sagte einer Mitteilung zufolge , die CDU müsse beweisen, ob sie zum Koalitionsvertrag stehe.

Ministerpräsident Reiner Haseloff mahnte bei der Pressekonferenz der CDU am Montagabend zu mehr Professionalität. Alle Akteure seien gut beraten, behutsam miteinander umzugehen. Die Koalition habe einige "riesige Verantwortung" für Sachsen-Anhalt. Bereits am Nachmittag hatte der Regierungschef gesagt, er halte den Streit für lösbar.

Es sei "klarer Teil" des Koalitionsvertrages von CDU, SPD und Grünen , den früheren Grenzstreifen zum Naturmonument zu erklären. In diesem Ziel seien sich alle einig. Nun gehe es um die technisch-rechtliche Umsetzung, so Haseloff. Wörtlich heißt es im Koalitionsvertrag: "Wir wollen die ehemalige innerdeutsche Grenze zu einem durchgängigen Grünen Band entwickeln. Dies ist insbesondere über Flurneuordnungsverfahren umzusetzen. Wir weisen das Grüne Band als Nationales Naturmonument aus."

CDU, SPD und Grüne regieren in Sachsen-Anhalt seit 2016. In der Koalition gibt es immer wieder Zoff. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Grüne und SPD fordern, die neue Schutzkategorie "Naturmonument" für den ehemaligen Grenzstreifen bis zum 30. Jahrestag des Mauerfalls im kommenden Herbst umzusetzen. Die CDU-Fraktion hatte zuletzt aber rechtliche Bedenken angemeldet und gefürchtet, dass Landwirte, deren Felder auf dem Grenzstreifen liegen, enteignet werden könnten. Die Grünen warfen der CDU-Fraktion daraufhin vor, das Vorhaben zu blockieren.



Aktuell liegt der Gesetzentwurf zur Prüfung beim Gesetzgebungs- und Beratungsdienst des Landtags. Sollten die Experten die getroffenen Formulierungen für rechtssicher halten, werde die CDU den Entwurf im Juni mit in den Landtag einbringen, sagte Stahlknecht. Man bestehe aber darauf, diese Prüfung abzuwarten.



Im Zweifel, so hieß es am Montag von den Grünen, werde man den entsprechenden Gesetzesentwurf ohne die CDU in den Landtag einbringen. "Das wiederum", mahnte CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt, "wäre Koalitionsbruch."