Ländlicher Raum, Betriebsrat, Feuerwehr und Co. Diese Themen waren im Landtag wichtig

So sehen die Plakate der neuen Feuerwehr-Kampagne in Sachsen-Anhalt aus. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Die Freiwilligen Feuerwehren in Sachsen-Anhalt verlieren Mitglieder – und das schon seit Jahren. Das Land will gegensteuern und hat am Donnerstag die neue Kampagne "Voller Einsatz" vorgestellt. Mit Plakaten, Radiospots, Bierdeckeln und einem landesweiten Tag der Feuerwehr will das Ministerium das Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr schmackhaft machen. Einige Sprüche der Kampagne – darunter "Hab' ich einen Brand" oder "Komm' doch zur Feierwehr" hatten im Vorfeld aber für Kritik gesorgt. Das bediene unnötig das Image der Partytruppe, gegen das die Feuerwehr seit Jahren kämpft, hieß es.



Der Streit, betonten die Beteiligten am Donnerstag, ist vergessen. Gemeinsam will man an einem Strang ziehen und den Feuerwehren mehr Mitglieder bescheren. Trotzdem hatte die Linke das Thema noch einmal auf die Tagesordnung im Parlament gesetzt. Sie wollte erreichen, dass neue Postkarten und Bierdeckel gedruckt werden. Das wurde abgelehnt, ebenso ein Alternativantrag der AfD. Sie hatte sich unter anderem dafür ausgesprochen, die Kampagne um Flyer für Kommunen zu erweitern.