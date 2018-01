Thomas Jaeger vom Landeselternrat ergriff am Donnerstag erneut das Wort für die Volksinitiative gegen Lehrermangel. Bildrechte: dpa

Am Donnerstag nun legte der Petitionsausschuss dem Landtag eine Beschlussempfehlung vor. Während einige enttäuscht von dem Papier waren, überraschte Bildungsminister Marco Tullner mit einer Ankündigung: Noch 2018 wolle er 1.000 Lehrerstellen ausschreiben, kündigte Tullner an. Sowohl bei den Fraktionen, als auch bei der Volksinitiative kommt das gut an. Es gebe aber trotzdem noch einiges zu tun, so Thomas Jaeger vom Landeselternrat.



Wenn sich abzeichne, dass zum kommenden Schuljahr keine Besserung in Sicht sei, erwäge man ein Volksbegehren zur Durchsetzung der Forderungen, kündigte Jaeger an.