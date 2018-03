Rücktritt, Nahverkehr, Cannabis und Co. Diese Themen waren im Landtag wichtig

Sie stand zwar nicht auf der Tagesordnung des Landtags, war aber dennoch das dominierende Thema der aktuellen Sitzungsperiode: die Rücktrittsankündigung von AfD-Fraktions- und Landeschef André Poggenburg. Der 42-Jährige wird beide Ämter Ende März niederlegen – aus freien Stücken, wie er am Donnerstag betonte. Allerdings: Recherchen von ARD , Deutscher Presse-Agentur und Mitteldeutscher Zeitung deuten daraufhin, dass der Rücktritt nicht so freiwillig kommt, wie Poggenburg ihn darstellt.

So oder so beginnt für die AfD in Sachsen-Anhalt ab April eine personelle Neuausrichtung. Angenommen wird, dass Poggenburgs bisheriger Stellvertreter Oliver Kirchner den Fraktionsvorstand übernehmen wird. Die übrigen Fraktionen gehen aber davon aus, dass die AfD trotz des personellen Wechsels nichts an ihrer politischen Ausrichtung ändern wird. André Poggenburg dürfte das freuen. Er sagte am Donnerstagabend im MDR-Interview, er glaube, tatsächlich gemäßigt "wollen wir die AfD gar nicht haben".