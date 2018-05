80 Millionen Euro für den kommunalen Straßenbau: So viel Geld und damit doppelt so viel wie bisher will Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel von der CDU kommendes Jahr einplanen. Das hat Webel am Freitag im Landtag gesagt. Nach seinen Worten soll die Finanzspritze in den Jahren darauf regelmäßig steigen. Webel will so eine Forderung der kommunalen Spitzenverbände umsetzen. Sie hatten zuletzt mehrfach Pauschalen von 80 Millionen Euro im Kampf gegen den Investitionsstau gefordert.