Zwischenbilanz des Modellversuchs Polizeigewerkschaft für Ausweitung des Bodycam-Einsatzes

Grundsätzlich wird das Videomaterial nach drei Monaten gelöscht, wenn es nicht zur Beweissicherung benötigt wird. Stand Juli 2018 wurden insgesamt 41 GB Video-Material aufgezeichnet, 30 GB davon in Magdeburg, acht GB in Halle (Saale) und drei GB in Dessau. In Magdeburg wurde bisher kein Videomaterial langfristig gesichert. Im Bereich des Polizeireviers Halle (Saale) wurde in fünf Fällen Material als Beweissicherung für Strafverfahren und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, in Dessau in zwei Fällen als Beweissicherung für Strafverfahren gesichert.