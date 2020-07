Kay Barthel, Präsident des Landesrechnungshofes Bildrechte: Frank Düsekow/LRH

Verstöße sieht Barthel zudem bei der Finanzierung des Sportzentrums am Böllberger Weg in Halle. Der erste Spatenstich für den gut 180 Meter langen und 70 Meter breiten Sportkomplex erfolgte 2007. Dann drohte die Privatinvestition allerdings zu scheitern, der Bau wurde für mehrere Jahre gestoppt. Um das Zentrum zu retten, flossen Städtebau-Fördermittel. Das dürfe bei privat gescheiterten Investitionen allerdings gar nicht der Fall sein. Zudem sei das Projekt verbotenerweise nachträglich in drei Bauabschnitte aufgeteilt worden. Ein weiterer Kritikpunkt: Ein vom Investor für das Fördermittelverfahren engagierter Rechtsanwalt und eine Mitarbeiterin des Landesverwaltungsamtes, die für die Bewilligung zuständig ist, seien miteinander verwandt. Es gebe deswegen Zweifel an der Objektivität des Verfahrens.