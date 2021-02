Mit Kleinen Anfragen können die Landtagsabgeordneten die Regierung kontrollieren. Bildrechte: dpa

Die Kleine Anfrage ist ein wichtiges Instrument der Opposition. Ein Fragerecht besitzen aber alle Abgeordneten. Diese Fragen können in den Ausschüssen, bei der Regierungsbefragung im Landtag oder als parlamentarische Anfrage gestellt werden. Das Fragerecht ist damit eines der zentralen Instrumente für die Abgeordneten, um die Arbeit der Landesregierung und -behörden zu kontrollieren. Gerade für die Opposition, die selbst nicht an der Regierung beteiligt ist, ist das entscheidend.



Sie kann unabhängig von den Veröffentlichungen von Ministerien und Ämtern Zahlen und Einschätzungen abfragen, um so ein genaues Bild der Lage im Land zu erhalten. Die Landesregierung und ihre Mitglieder haben diese Fragen nach "bestem Wissen unverzüglich und vollständig zu beantworten" – so steht es im Artikel 53 der Landesverfassung. Solche Fragen können zum Beispiel sein, welche Fördersummen in ein bestimmtes Projekt geflossen sind, wie sich einzelne Kategorien von Straftaten statistisch entwickelt haben oder wie viele Unterrichtsstunden an Sachsen-Anhalts Schulen zuletzt ausgefallen sind.