Im Mai und Juni 2019 beantragte die AfD-Fraktion die Einsetzung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses "Linksextremismus". Dieser sollte linksextreme Strukturen in Parteien, Gewerkschaften, Protestbewegungen unter Fußball- und Musikfans untersuchen. Einen ersten Antrag zog die Fraktion zurück, ein zweiter fiel nach hitziger Debatte durch. Die CDU-Abgeordneten enthielten sich, Linke, Sozialdemokraten und Grüne stimmten dagegen. So überstimmten sie die 21 AfD-Abgeordneten und teilten anschließend mit, der Landtag würde seine Kompetenzen mit so einer Untersuchung überschreiten, man könne nicht die Zivilgesellschaft ausforschen. Der Antrag sei nicht verfassungskonform, hatten sie zuvor in der Debatte argumentiert.