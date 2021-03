Sachsen-Anhalts Grüne können sich darauf einstellen, dass sie ihre guten Umfragewerte halten werden. Ihre Partei ist der klare Wahlgewinner und hat als einzige große Partei bei beiden Wahlen zugelegt; zumindest in Prozenten. Die Grünen wissen mittlerweile eine Basis quer durch alle Altersschichten hinter sich, die sich auch durch deutlich ambitioniertere Klimaretter-Projekte wie die neue "Klimaliste" nicht entscheidend verunsichern ließ. Gleichzeitig verfängt auch ein "ideologisch" geführter Wahlkampf von rechts nicht gegen die Grünen.

Ganz anders die Situation bei der AfD. Das stramm rechte, völkisch orientierte Wählerpotential bleibt der Partei zwar treu. Es hebt sie über jede Fünf-Prozent-Hürde. Anders sieht es bei den Protestwählenden aus. Der AfD scheint es nicht gelungen zu sein, diese ein weiteres Mal zur Wahlurne zu bekommen. Die Diskussion um eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz dürfte am wenigsten dazu beigetragen haben. Vielmehr ist Migration derzeit kein zentrales Thema mehr. Die Anhängerschaft der Partei ist sich beim Umgang mit Corona nicht so einig ist, wie man es gerne hätte. Und die AfD vor Ort fiel wahlweise mit Zwist, Abgängen oder Spendenskandalen auf.

Teilweise trifft das ebenfalls für die AfD in Sachsen-Anhalt zu. Die unterscheidet sich von ihren Westablegern aber darin, dass sie deutlich mehr Macht hat. Das liegt an ihrer schieren Größe, aber auch an Teilen der Landes-CDU, die offen ihre Nähe suchen und sich im vor dem versammelten Parlament von ihr einlullen lassen. Eine Stimme für die AfD in Sachsen-Anhalt hat also mehr Gewicht als eine für die AfD in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz. Deshalb muss der Demobilisierungseffekt, den man am Sonntag erleben konnte, hier nicht zwangsläufig greifen.

Ähnliches lässt sich über Die Linke sagen. Erneut hat sie den Einzug in die Landtage von Stuttgart und Mainz verpasst. Die Corona-Krise, die so viele Ungerechtigkeiten zutage gefördert hat, verlieh ihr keine Sprungkraft. Aber wie die AfD so ist auch die Linke in Magdeburg ein ganz anderer Machtfaktor als im Südwesten. Sie hat genug Präsenz, um selbst noch einige Themen bis zum Juni zu setzen. Klar ist nur: Das wird sie müssen, um sich verbessern zu können.