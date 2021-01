Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ist in das Präsidium der Bundes-CDU aufgestiegen. Haseloff kam bei der digitalen Wahl am Sonnabend auf 811 der 1.001 Delegierten-Stimmen und fuhr damit das zweitbeste Ergebnis aller Präsidiumskandidaten ein. Vertreter der CDU in den neuen Bundesländern sehen darin eine Stärkung der ostdeutschen Landesverbände innerhalb der Partei. Haseloff war zuletzt in seiner Rolle als Ministerpräsident lediglich beratendes Mitglied des CDU-Bundesvorstands gewesen.