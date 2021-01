Anna Kreye verlangt vom neuen CDU-Vorsitzenden genau das: Dass er der Basis, gerade wegen des anstehenden Wahljahres, zuhört, sie ernst nimmt, Teamplayer ist. Kreye ist Landesvorsitzende der Jungen Union in Sachsen-Anhalt und am Wochenende in den CDU-Bundesvorstand gewählt worden. "Hier in Mitteldeutschland gibt es ganz andere politische Umstände als in manchem westdeutschen Bundesland", sagt Anna Kreye. Damit müsse Laschet sich auseinandersetzen.