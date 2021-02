Wer die CDU mit dem geringen Frauenanteil etwa auf der Landesliste konfrontiert, wird von der Parteispitze stets auf das Regionalprinzip verwiesen. Es gilt bei der Aufstellung der Wahllisten schon seit mehr als 20 Jahren und regelt, wie die verschiedenen Regionen auf der Liste vertreten sind. Wer am Ende wo auf der Liste steht, sei somit Aufgabe der Regionen, sagte Generalsekretär Schulze im Vorfeld der Landesvertreterversammlung im MDR. Grundsätzlich gilt also: Wer auf die Landesliste will, muss sich zuvor in seiner Region durchsetzen.

