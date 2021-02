Mitbestimmung von Parlamenten in Corona-Zeiten Machen Sie mit bei der "Frage der Woche zur Landtagswahl"

Anlass für diese Frage sind die immer lauter werdenden Forderungen, über die nächsten Schritte der Corona-Politik müsse in den Landtagen und im Bundestag abgestimmt werden. In der Praxis passiert das bislang aber kaum. Kanzlerin Merkel etwa stand vorige Woche im Bundestag erst am Donnerstag Rede und Antwort – einen Tag, nachdem Bund und Länder die Verlängerung des Lockdowns bis 7. März beschlossen hatten.

Auch in Berlin kam das Abgeordnetenhaus erst am Sonntag zu einer Sondersitzung zusammen – und damit mehrere Tage nach den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz und der Kanzlerin. In Sachsen-Anhalt musste die Opposition gar von einer Klausel in der Geschäftsordnung des Parlaments Gebrauch machen, damit im Landtag überhaupt zeitnah über die Lockdown-Verlängerung gesprochen wird. Die Sondersitzung im Magdeburger Landtag ist für diesen Donnerstag anberaumt worden.

Was meinen Sie?