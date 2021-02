Anlass für diese Frage ist der Impf-Skandal, der derzeit die politische Debatte im Land bestimmt. Vergangene Woche wurde bekannt, dass es in Sachsen-Anhalt mehrere Verstöße gegen die vom Bund in Zusammenarbeit mit dem Ethikrat festgelegte nationale Impfverordnung gegeben hat. So ließ beispielsweise der Landkreis Stendal über 300 Polizistinnen und Polizisten impfen, obwohl sie noch nicht an der Reihe waren. In Halle erhielten Oberbürgermeister Wiegand und einige Stadträte bereits den Impfstoff. Gleiches gilt für mehrere Landräte.