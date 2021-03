Fast 1.700 Frauen und Männer haben bei der Befragung die Chance genutzt, ihr Abstimmungsverhalten mit einem Kommentar zu begründen. Ein Großteil der Kommentierenden betonte dabei, dass vor allem die Fähigkeiten eines Kandidaten oder einer Kandidatin den Ausschlag für einen Platz auf den Listen geben sollten. Andere warfen die Frage auf, was es heißt, wenn Männer Gleichstellungspolitik machen, weil die Frauen fehlen – oder aber welche Folgen eine Quote für die Wahrnehmung der Gewählten haben könnte. Nachfolgend bilden wir die Debatte in Auszügen ab.