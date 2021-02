Sachsen-Anhalt geht eigenen Weg bei Öffnungen Machen Sie mit bei der "Frage der Woche zur Landtagswahl"

MDR SACHSEN-ANHALT will Sie in den Wochen bis zur Landtagswahl am 6. Juni beteiligen und Ihre Meinung erfahren. Diese Woche zu dieser Frage: Ist es richtig, dass Sachsen-Anhalt in der Corona-Krise wieder einen eigenen Weg bei den Öffnungen geht – oder sind Sie generell gegen Lockerungen?