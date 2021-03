In keinem anderen deutschen Landesparlament sind so wenige Frauen vertreten wie in Sachsen-Anhalt. Woran liegt das? Und was muss sich tun, damit sich der Frauenanteil erhöht? MDR SACHSEN-ANHALT hat alle 19 weiblichen Landtagsabgeordneten gefragt. Hier antwortet die Grünen-Fraktionsvorsitzende Cornelia Lüddemann.

Ich wuchs in der DDR in einem katholisch geprägten Elternhaus auf. Das war an sich schon ein Politikum. In Umfeld der Kirche lernte ich, dass jeder Mensch und jede Meinung wichtig ist und kam in den Zeiten der Friedlichen Revolution zum Neuen Forum.