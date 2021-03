In keinem anderen deutschen Landesparlament sind so wenige Frauen vertreten wie in Sachsen-Anhalt. Woran liegt das? Und was muss sich tun, damit sich der Frauenanteil erhöht? MDR SACHSEN-ANHALT hat alle 19 weiblichen Landtagsabgeordneten gefragt. Hier antwortet die SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Pähle.

Geprägt hat mich schon in meiner Jugend im Mansfelder Land, als in den frühen 90-Jahren ringsum Fabriken und Betriebe schlossen und in der Familie und im Bekanntenkreis viele arbeitslos wurden und sich völlig neu orientieren mussten. In dieser besonderen Zeit wurde bei uns zu Hause viel über Politik diskutiert, meist am Esstisch meiner Eltern, und so wurde mein politisches Interesse geweckt. Meine politische Sozialisation habe ich bei den Jusos erfahren. Dort habe ich gelernt, dass keine Diskussion nutzlos ist, sondern man so jede Menge lernen kann – von anderen Sichtweisen, Durchhaltevermögen und guten Argumenten. Dort habe ich aber auch gelernt, das Politik manchmal im wahrsten Sinne des Wortes Sitzfleisch braucht.