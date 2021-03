In keinem anderen deutschen Landesparlament sind so wenige Frauen vertreten wie in Sachsen-Anhalt. Woran liegt das? Und was muss sich tun, damit sich der Frauenanteil erhöht? MDR SACHSEN-ANHALT hat alle 19 weiblichen Landtagsabgeordneten gefragt. Hier antwortet die Linken-Abgeordnete Kristin Heiß.

Auf jeden Fall Eva von Angern, bei der ich ein Mentoringprogramm gemacht habe. Sie hat mich bei meiner ersten Kandidatur 2006 sehr unterstützt. Zu nennen wären hier auch Angelika Klein, Jan Korte und Bodo Ramelow. Sie ermöglichten mir mehrtägige Hospitationen bei ihnen vor Ort im Landratsamt in Mansfeld-Südharz, im Bundestag und in Staatskanzlei und Landtag in Erfurt. Das war mir wichtig, um noch vor meinem Einzug in den Landtag praktische Eindrücke in die verschiedenen Wirk-Ebenen der Politik zu bekommen.