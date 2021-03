Von manchem schlicht "Männerclub" genannt: Die CDU-Fraktion im Landtag besteht aus 28 Männern – und zwei Frauen. Das Archivbild zeigt (von links) Ex-Innenminister Holger Stahlknecht, Ministerpräsident Reiner Haseloff, den Parlamentarischen Geschäftsführer Markus Kurze und die Fraktionsvize Ulrich Thomas und Lars-Jörn Zimmer. Bildrechte: imago images/Christian Schroedte

Mit vier Frauen zog 2016 die CDU in den Landtag ein. Mittlerweile sind es nur noch zwei. Edwina Koch-Kupfer verzichtete kurz nach der Wahl auf ihr Mandat und wurde Staatssekretärin im Bildungsministerium. Zwei Jahre später wurde sie wegen Ungereimtheiten in der Amtsführung in den Ruhestand versetzt, der Posten der Staatssekretärin mit Eva Feußner neu besetzt. Erstmal ein positives Signal. Auf Frau folgte Frau. Nur bedeutete der Aufstieg von Eva Feußner auch: Wieder verließ eine Frau die CDU-Fraktion. Wieder rückte ein Mann nach. In Zahlen ausgedrückt: Frauen machen hier derzeit nur noch knapp sieben Prozent aus.

Ähnlich niedrig war der Frauenanteil nur zwischen 1990 und 1994, hat Carmen Niebergall nachgerechnet. Bereits zu DDR-Zeiten trat sie in die CDU ein. Kurz nach der Wende wurde sie zur Staatssekretärin für Gleichstellung und Frauen ernannt. Acht weitere Jahre saß sie als Abgeordnete im Landtag, bis 2002. Acht Jahre, in denen die CDU nicht regierte, sondern in die Opposition musste. Spannend: In der dritten Legislatur, den letzten vier Oppositionsjahren, war der Frauenanteil in der Fraktion mit 28 Prozent so hoch wie nie. Mit dem Wechsel in die Regierung 2002 änderte sich das.

Wir wollen euch, wir brauchen euch