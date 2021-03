Zahlenspiele: Der neue Landtag von Sachsen-Anhalt wird sich aus direktgewählten Abgeordneten und solchen, die über die Landesliste einziehen, zusammensetzen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

41 Wahlkreise, 41 direkt gewählte Abgeordnete – wenn am 6. Juni Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist, entscheiden die Wählerinnen und Wähler per Erststimme, wer sie in den kommenden fünf Jahren im Parlament vertreten soll. Mit der Erststimme wird eine Direktkandidatin oder ein Direktkandidat gewählt. Die Regel ist einfach: Wer in einem Wahlkreis die meisten Stimmen bekommt, zieht in den Landtag ein. Diese Plätze sind gesetzt.



Weil der Landtag in der nächsten Legislaturperiode aber insgesamt 83 Abgeordnete haben wird, kommen weitere Politikerinnen und Politiker hinzu. Wer das sein wird, entscheiden die Wählerinnen und Wähler per Zweitstimme. Mit dieser Stimme werden Parteien gewählt, keine Kandidaten. Je mehr Zweitstimmen eine Partei kommt, desto höher ist ihr prozentuales Wahlergebnis. Am Ende entscheiden die Parteien, was das personell bedeutet. Dafür gibt es Landeslisten. Somit gilt: Je weiter vorn eine Politikerin oder ein Politiker auf einer Landesliste steht, desto höher ist die Chance auf einen Einzug in den Landtag.