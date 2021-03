Was der CSU in Bayern das Flugtaxi ist, ist den Grünen der autonom fahrende Kleinbus. Von künstlicher Intelligenz gesteuert, soll er auch in ländlichen Regionen wie der Altmark die Menschen von einer größeren Haltestelle bis an die eigene Tür bringen. Die bisherige Forschung dazu entwickle sich vielversprechend, heißt es im Papier. Die Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg arbeitet etwa seit Jahren an Projekten zum autonomen Fahren.