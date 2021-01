Eva von Angern zur Spitzenkandidatin gewählt Bekannte Gesichter für Politikwechsel: Linke zieht mit Fraktionsspitze in den Wahlkampf

Die Linke bringt sich in Stimmung für den anstehenden Landtagswahlkampf: Erklärtes Ziel der Partei ist ein Politikwechsel in Sachsen-Anhalt – den die Linke weitestgehend mit bekannten Gesichtern erreichen will. Auf einem Listenparteitag wählten die Delegierten Landtagsfraktionschefin Eva von Angern zu ihrer Spitzenkandidatin. Dass die Partei sich inmitten der Pandemie in Präsenz trifft, ist einem Passus in der Satzung geschuldet.