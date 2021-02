Die Stadt Magdeburg hatte das Hygienekonzept der SPD genehmigt, wie der Leiter des städtischen Gesundheitsamts am Montag der dpa sagte. Eine Maskenpflicht an Einzeltischen war hier wie bei der CDU nicht vorgesehen. Für deren Versammlung erklärte ein Sprecher der Stadt Dessau-Roßlau gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT, es habe eine "enge Abstimmung" zwischen Partei und Behörden gegeben. Der CDU wurden keine Auflagen zu ihrem Konzept erteilt, "daher war nichts zu kontrollieren", so der Sprecher. Auch bei der CDU waren Schnelltests verpflichtend für alle Anwesenden. Bei der Linken waren diese Tests Ende Januar freiwillig gewesen, dafür galt die Maskenpflicht auch am Platz.



Gemäß der derzeit geltenden Corona-Verordnungen dürfen Parteien lediglich sogenannte Aufstellungsversammlung, also Listenparteitage, in Präsenz abhalten. Für diese müssen sie ein Hygeniekonzept vorlegen. Die zuständigen Behörden sind demnach "berechtigt", aber nicht verpflichtet diese zu kontrollieren.



Anders als die Aufstellungsversammlungen der AfD hielten CDU und SPD ihre Parteitage als Delegiertenparteitage ab. Dadurch waren jeweils rund Hundert Leute vor Ort. Die AfD hatte zwei Mitgliederparteitage im Dezember und Januar abgehalten. Dazu kamen jeweils rund 400 Mitglieder. Im Vorfeld des ersten Parteitages hatte die Partei der Stadt Magdeburg ein Hygienekonzept zur Genehmigung vorgelegt. Die Behörde hatte allerdings umfangreiche Nachbesserungen gefordert. Unter anderem wurde eine Maskenpflicht am Platz auferlegt. Das Landesverwaltungsamt kontrollierte deren Einhaltung vor Ort.



(Freiwillige) Corona-Schnelltests gibt es mittlerweile auch im Landtag. Bei einer Sitzung Mitte Februar hatten nur 40 von 87 Abgeordneten einen Schnelltest absolviert. Darunter war niemand von der AfD-Fraktion. Nur die grüne Fraktion ließ sich komplett testen.