Debatte um Heimat Wie sich Sachsen-Anhalts Parteien dem Heimatbegriff nähern

Darüber hinaus gehört es zum Selbstverständnis linker Parteien, die bestehenden Verhältnisse ändern zu wollen. Und so wundert es nicht, dass die Linke mit dem Heimatbegriff etwas zurückhaltend argumentiert, denn Heimat ist ja gerade jener Sehnsuchtsort, der sich möglichst nicht allzu stark ändern sollte: "Natürlich ist es menschlich zu sagen, ich möchte an dem, was ich habe, festhalten. Das kann man schon als konservativ bezeichnen. Das hat auch etwas mit Lebenserfahrung zu tun. Als Linke versuche ich, die Menschen zu ermuntern, auch mal neue Wege zu gehen, denn es gibt ja immer wieder auch eine neue Heimat." Dennoch bleibt es bis auf weiteres dabei, dass die Linke keine Heimatlieder auf ihren Parteitagen singen wird, sondern die Internationale.

Das käme für Hans-Thomas Tillschneider, Landtagsabgeordneter der AfD und stellvertretender Landesvorsitzender seiner Partei, einem nationalen Verrat gleich. Auch wenn Karl Marx in seinem kommunistischen Manifest die Folgen der Globalisierung treffend beschrieben habe, so seien seine Ideen dennoch komplett abzulehnen, so Tillschneider. Heimat als Idee spielt für den AfD-Politiker eine große Rolle, allerdings in einer eher abstrakten Form. Tillschneider wurde in Rumänien geboren, wuchs in Baden-Württemberg auf und studierte später in Freiburg, Leipzig und Damaskus, um jetzt im Magdeburger Landtag für die AfD zu sprechen.