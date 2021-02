So wie hier in Stößen vor fünf Jahren wählt Sachsen-Anhalt auch im Juni wieder einen neuen Landtag

Bildrechte: dpa

Im Juni gilt es, einen neuen Landtag für Sachsen-Anhalt zu wählen. Statt bislang 87 Mandaten werden dieses Mal 83 vergeben. Der Landtag schrumpft also weiter, die Steuerkasse freut’s. Die meisten Fraktionen werden deshalb selbst dann Abgeordnete verlieren, wenn sie ihr Ergebnis von 2016 wiederholen können. Außerdem drängt laut Umfragen mit der FDP eine sechste Partei in den Landtag.

Zumindest für die vorderen Plätze gilt: Es fehlt die Generation "Fridays for Future" und es fehlen Menschen, die für all jene stehen, die mit ihren Familien in Sachsen-Anhalt neu angefangen haben – nicht aus anderen Regionen Deutschlands kommend, sondern aus anderen Ländern. Igor Matviyets, der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Migration der Landes-SPD, wäre so jemand. Mit einem hinteren Listenplatz hat er aber nur als Direktkandidat in Halle Chancen auf einen Einzug in den Landtag.