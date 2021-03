Bei SPD, Linken und Grünen scheint man sich in dieser Frage also einig. Doch wie denken Frauen von CDU und AfD über den geringen Frauenanteil im Parlament? MDR SACHSEN-ANHALT hat aus den Reihen der beiden mit Abstand größten Landtagsfraktionen auch auf mehrfache Nachfrage keine Antwort erhalten. Dabei wäre die Meinung dieser Frauen besonders interessant – sind Frauen in beiden Fraktionen doch unterrepräsentiert: In den Reihen der CDU-Fraktion sitzen zwei Parlamentarierinnen neben 28 Männern, in denen der AfD eine Frau neben 20 Männern. Wie arbeitet es sich, wenn man umgeben ist von Männern? Was bedeutet das für das Klima in einer Fraktion? Diese Fragen bleiben offen, anders als die nach Konsequenzen.