Regelmäßig beschließen Bund und Länder, welche Maßnahmen ergriffen werden zur Eindämmung der Corona-Pandemie – zuletzt bis 7. März. Ein Großteil der gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter in den Parlamenten wird dabei für gewöhnlich nicht gehört. Abstimmungen über die nächsten politischen Schritte zur Pandemie-Bewältigung gibt es in kaum einem Landtag. Die Rufe danach werden aber lauter, vor allem von Seiten der Opposition. Sie verlangt, stärker einbezogen zu werden.



Der Landtag in Sachsen-Anhalt war deshalb am Donnerstag sogar zu einer Sondersitzung zusammengekommen, die die AfD und der fraktionslose Abgeordnete André Poggenburg beantragt hatten. Tenor dort war von Linken, AfD und auch Grünen: Das Parlament muss stärker beteiligt werden. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) lehnte das ab – auch mit dem Verweis auf Länder wie Tschechien, in denen wegen fehlender Einigungen im Parlament wertvolle Zeit verloren gegangen sei.