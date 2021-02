Der Impf-Skandal bestimmt seit zwei Wochen die politische Debatte im Land. In einer aktuellen Befragung von über 5.400 Menschen in Sachsen-Anhalt spricht sich nun eine deutliche Mehrheit für Disziplinarmaßnahmen gegen Kommunalpolitiker aus, die die Impfreihenfolge nicht eingehalten haben. Genau solche Maßnahmen prüft das Landesverwaltungsamt derzeit. Das sagte Sozialministerin Petra Grimm-Benne am Donnerstag. Sie hat die Prüfung selbst angeregt. Möglich ist etwa eine Suspendierung einzelner Politiker durch das Innenministerium.