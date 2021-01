Der Magdeburger Rechtsextremismus-Experte David Begrich schrieb auf Twitter, die AfD Sachsen-Anhalt sei schon immer "ganz rechtsaußen" gewesen. Ihm sei nicht klar, was nachrichtendienstliche Mittel zu Tage bringen sollten, was durch Leaks, Recherchen, Reden und Texte nicht schon offenkundig sei. Dass die Partei nun vom Verfassungsschutz beobachtet wird, dürfte sich nach Einschätzung von Begrich kaum auf das Ergebnis der Partei bei der anstehenden Landtagswahl in Sachsen-Anhalt auswirken. "Der Vorgang wird die Kernwählerschaft der AfD in Sachsen-Anhalt nicht beeindrucken", schrieb Begrich.