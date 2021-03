Ich verstehe Ihr Ansinnen, aber wir als Medien laufen schnell Gefahr, dann als Staatsfunk bezeichnet zu werden.

Es ist ja nicht so, dass der Ministerpräsident die Botschaften der Virologen als seine eigenen verkauft. Auch wir sind nur Boten in dieser Situation. Wenn also das Robert-Koch-Institut feststellt, dass der Impfstoff für diese oder jene Altersgruppe empfohlen wird, dann ist das eine wissenschaftliche Erkenntnis.

Dieses Bespiel zeigt sehr schön, dass Corona die Gewichte in der politischen Willensbildung verschoben hat. Jetzt entscheiden die Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Kanzlerin. Bundestag und Bundesrat spielen dabei keine Rolle. Kritiker sprechen von einer "Corona-Diktatur". Was antworten Sie auf diesen Vorwurf?

Das kann nur jemand sagen, der noch keine Diktatur erlebt hat. Eine Diktatur hieße, dass Entscheidungen durchgepeitscht würden, ohne Rücksicht auf Grundwerte. Und das ist nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Wir müssen demütig auch als Landesregierung immer wieder feststellen, dass nicht selten gegen unsere Corona-Verordnungen geklagt wird. Dann landet das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht, dort wird ein Urteil gesprochen und schon ist der Paragraph weg aus unserer Verordnung. Das zeigt, dass wir noch immer in einem komplett rechtsstaatlichen Verfahren sind. In einer Diktatur wäre so etwas ausgeschlossen.

In den letzten Monaten, so scheint es, sind Sie als "Stimme des Ostens" überregional deutlich mehr im Blick der Medien als in den Jahren zuvor. Hat das Ihren Entschluss, noch einmal für die CDU als Spitzenkandidat ins Rennen zu gehen, beflügelt?

Ich bin jetzt zehn Jahre im Amt, solange war in Sachsen-Anhalt noch niemand Ministerpräsident und mit Volker Bouffier bin ich der dienstälteste Ministerpräsident Deutschlands. Zu Talk-Sendungen bewirbt man sich nicht, sondern wird eingeladen. Die Redaktionen werden sich schon gut überlegen, wer wann zu welchem Thema etwas sagen sollte.

Ich bin seit 1990 in der Politik und habe den Wiedervereinigungsprozess hautnah erlebt und mitgestaltet. Ich weiß um die enormen Erfolge, die wir hatten und ich weiß auch um die Defizite, die wir noch haben. Rente und Lohnlücke sind solche Themen, aber auch das Steuerrecht, das dazu führt, dass bei der Gewerbesteuer viele Orte in Sachsen-Anhalt leer ausgehen, weil die Steuer am Unternehmenssitz im Westen erhoben wird. Da stehen also noch einige Aufgaben an, hinzu kommen der Kohleausstieg oder auch das Thema Demographie. Das sind genügend Aufgaben für eine weitere Legislatur, vorausgesetzt die Wählerinnen und Wähler schenken mir ihr Vertrauen.

Nun braucht man für den Erfolg in der Politik auch einen Macht- und Gestaltungswillen. Da Sie eher ein Quereinsteiger sind, stellt sich die Frage, wann dieser Willen sich entwickelt hat.

Politische Ämter kann man nicht wie eine Karriere in einem Unternehmen planen. Da müssen viele Komponenten zusammen passen. Die eigenen politischen Ideen müssen bei den Wählerinnen und Wählern gefragt sein und auch die wirtschaftliche Entwicklung spielt eine Rolle. Man muss eben gewählt werden und das lässt mich auch demütig werden.

Auf der anderen Seite muss man auch fachlich etwas leisten, um weiter zu kommen. Grundsätzlich muss man sagen, dass in der Politik entweder Dinge auf einen zulaufen oder nicht stattfinden. Eine klassische Karriereplanung hilft hier nicht, denn nur das Ziel, Ministerpräsident werden zu wollen, reicht nicht aus. Man muss das Vertrauen der Menschen gewinnen, man muss vorgeschlagen und nominiert werden, das ist insgesamt schon ein komplexer Prozess.

Im Fußball gibt es Spieleberater. Solche Karriereplaner gibt es in der Politik nicht, oder?

Es gibt Politikberater, aber die sind meistens sehr theoretisch unterwegs und haben selbst nie Politik gemacht. Da hilft es schon sehr, wenn man mit beiden Beinen im Leben steht. Man braucht eine gewisse Bodenständigkeit, um zu wissen, was eigentlich los ist. Deshalb ist es notwendig, dass man den Kontakt zu den Menschen nicht verliert und möglichst ein normales Leben führt, also zu wissen, wo in der Kaufhalle die Milch steht, was die Butter kostet und welche Pandemieregeln ich beachten muss. Das normale Leben ist die beste Schule für einen Politiker.

Wenn wir auf die Debatten zwischen Teilen der CDU und den Grünen blicken, dann verbirgt sich dahinter häufig eine Diskussion um Lebensentwürfe und Haltungen. Einer eher städtische kosmopolitische Kultur, die mit einer eher konservativen ländlichen Lebenswelt um Deutungshoheit ringt. Ist dieser Gegensatz überhaupt politisch auszugleichen?

Das ist natürlich eine Herausforderung, weil die Positionen hier sehr weit auseinander liegen. Auf der anderen Seite sind das aber auch die Spiegelbilder unserer Gesellschaft. Dazu kommen die nach links und rechts noch wesentlich weiter ausgreifenden Flügel. Da zeigt sich, wie breit das politische Spektrum in Sachsen-Anhalt ist.

Die Kunst besteht darin, dass man innerhalb der Parteien der Mitte so viel Schnittmenge für einen Koalitionsvertrag definiert, dass es für eine Legislaturperiode reicht. Und solange uns das gelingt, halten wir auch große Teile der demokratischen Mitte im Land zusammen. Wir habe in der deutschen Geschichte erlebt, was passiert, wenn die politischen Ränder zu bestimmenden politischen Kraft werden. Auch deshalb habe ich den letzten fünf Jahren alles dafür getan, eine Polarisierung zu vermeiden und ich hoffe, dass dies auch weiterhin gelingt.

Derzeit hat Sachsen-Anhalts CDU rund 6.000 Mitglieder. Ein Problem, das auch alle anderen Parteien im Osten haben, ist ihre Mitgliederschwäche. Um ostdeutsche Interessen bundesweit besser durchzusetzen, fehlen Ostdeutsche, die sich politisch engagieren. Wie kann man die Parteien attraktiver machen?

Das ist eine jener komplexen Langzeitfolgen der DDR. Da wurden die Menschen genötigt, sich ständig irgendwo zu engagieren. Und die Folgen spüren nun alle, von den Gewerkschaften über die Kirchen bis hin zu den Parteien. Wir leben hier in einer Region, in der die Menschen wenig Bereitschaft zeigen, sich zu binden. Die Frage ist nun, wie man sich als Partei attraktiv machen kann. Bei den Kommunalwahlen hatten wir viele Kandidaten ohne Parteibuch auf unseren Listen, aber es wird noch sehr lange dauern, bis wir uns den Verhältnissen in den alten Bundesländern angepasst haben.

Es ist ja immer wieder von einem Ende der Volksparteien die Rede. Teilen sie diese Befürchtung?

Die Gefahr ist da. Wir sehen ja, bei welchen Werten die einst so starke SPD pendelt und auch CDU/CSU waren schon mal stärker. Aber die Bundesrepublik ist eine Parteiendemokratie und natürlich treibt uns die Frage um, wie wir die Menschen zum Mitmachen bewegen können. Patentrezepte haben wir nicht, aber eines muss man auch sagen: Wenn Politikerschelte ein Hauptthema in der Öffentlichkeit ist, auch in den Medien übrigens, dann leidet natürlich die Attraktivität der Parteien.

Wir können Verordnungen machen wie wir wollen, wenn sich die Menschen nicht dran halten, sind wir letztendlich machtlos. Reiner Haseloff Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt