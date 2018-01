Afrikanische Schweinepest Landwirte und Jäger wollen Wildschweine schießen

Schweinezüchter im Jerichower Land haben sich bereits organisiert. Kürzlich legten sie einen Finanzfonds gegen die Afrikanische Schweinepest auf. Wie der Landkreis Anfang Januar mitteilte, sollen daraus Gelder an die Jäger fließen, damit sie den Bestand an Wildschweinen reduzieren und so eine mögliche Ausbreitung der Tierseuche verhindern. Beispielsweise bekämen die Jäger die Kosten für eine Untersuchung nach dem Erlegen eines Wildschweins ersetzt. Die Kreisverwaltung sagte zu, sowohl die Landwirtschaftsbetriebe als auch die Jäger zu unterstützen.