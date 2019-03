Gegen den Trend Mehr Bauernhöfe in Sachsen-Anhalt

Der deftige Geruch des Landes liegt in der Luft über der Molkerei von Frederick Meurer in Pfaffendorf im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Die Bernhardiner-Berner-Sennenhund Mischlingsdame Frida empfängt jeden Besucher freudig schwanzwedelnd, während die schwarz-weißen Holstein-Kühe nur kurz die Köpfe vom Heu heben. Frederick Meurer, noch mit blauer Hygiene-Haube über dem kurzen blonden Pferdeschwanz, pfeift Frida zurück. Seit drei Jahren führt Meurer nun seine Molkerei – fertig ist sie aber noch nicht. "Wir stellen gerade auf Bio-Produktion um", erklärt der 32-Jährige. Und das nicht nur aus Überzeugung für nachhaltige Landwirtschaft – auch weil es eine Frage des Preises sei. "Die konventionellen Milchpreise schwanken", so Meurer. "Bei den Biopreisen dagegen gibt es in den letzten zehn Jahren ein kontinuierliches Milchgeld. Das brauchen wir auch – wir haben viel Geld vom Ackerbau in die Kühe gesteckt."

Große Betriebe werden geteilt

Den Ackerbau führt Frederick Meurers Mutter. Die Betriebe gingen 1991 aus einer ehemaligen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) hervor, dazu gehörte auch eine Schweinemastanlage, die jedoch nicht den Meurers gehört. So wie in Pfaffendorf wurden viele ehemalige große Produktionsgenossenschaften aufgespalten.

Auch weil bei vielen Betrieben in den letzten Jahren Geschäftsfelder ausgegliedert wurden, wie etwa eine Biogasanlage oder die Tierzucht, die nun eigene Betriebe bilden, steigt die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Sachsen-Anhalt. Zwischen 2010 und 2018 kamen etwa 200 Betriebe dazu, eine Steigerung um rund fünf Prozent. So sagen es die Umweltschutzorganisation Bund und die Heinrich-Böll-Stiftung im aktuellen "Agrar-Atlas".

Frederick Meurer hat beim Abfüllen des Frischkäses und Ausliefern mittlerweile Hilfe von sechs Angestellten. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke Auch die anderen Bundesländer mit einem kleinen Betriebszahlen-Plus liegen im Osten Deutschlands: Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Die größten Verluste haben Rheinland-Pfalz mit rund 18 Prozent und Bayern mit 14 Prozent – das sind rund 13.000 Höfe. "Gerade im Westen und südlichen Westen Deutschlands gibt sehr viele kleine Betriebe, die unter den aktuellen Bedingungen des Agrarmarktes extreme Schwierigkeiten haben", erklärt Christian Rehmer vom Bund. "Da stehen die größeren Betriebe im Osten Deutschlands etwas stabiler da."



Im Durchschnitt ist ein Betrieb in Ostdeutschland viereinhalb Mal so groß wie ein durchschnittlicher Betrieb im Westen. "Ich würde es deswegen nicht als positiven Trend bezeichnen, dass in Sachsen-Anhalt statistisch weniger Betriebe schließen." Vor allem durch die Preisschwankungen hätten viele Betriebe aufgeben müssen, so Rehmer. "Stichwort Milchpreiskrise: Es gab Zeiten, da waren die Preise absolut nicht kostendeckend, da haben viele von der Substanz gelebt."

Bürokratie behindere Betriebe

Einfacher sei das Wirtschaften in Sachsen-Anhalt keinesfalls. "Eher noch eine Schleife bürokratischer", moniert der Geschäftsführer des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt, Marcus Rothbart. "Die Frage ist doch: Will man die Betriebe unterstützen – oder behindern wir die Dinge eher mit immer mehr Auflagen und Nachweisen. Da wäre einiges Potenzial, es einfacher zu machen und das gilt auch für andere Wirtschaftszweige. Da muss das Land insgesamt dran arbeiten." Er kenne viele junge Landwirte, die richtig Lust auf ihre Arbeit haben. "Aber der Druck, sei es durch politische Vorgaben oder das gesellschaftliche Ansehen, macht es im Moment nicht leicht, Landwirt zu sein."

Bäuerliche Strukturen gehen verloren

Ohne einen gewissen Hintergrund sei es fast unmöglich, selbst einen neuen Betrieb zu gründen, findet auch Frederick Meurer. Land und Kapital sind neben einer Ausbildung wichtige Faktoren. Starthilfe gibt es vom Land Sachsen-Anhalt etwa in Form der "Junglandwirte-Förderung" – 70.000 Euro über fünf Jahre für angehende Landwirte unter 40 Jahren. Eine sehr gute Sache, findet Annekatrin Valverde, Geschäftsführerin des Deutschen Bauernbundes Sachsen-Anhalt. Ihr Bund vertritt viele der Nicht-Genossenschafter, die eher bäuerlichen Betriebe.

Ein Familienbetrieb mit Generationenfolge, ein selbst haftender Bauer, der nicht angestellt ist – so sieht für Valverde eine gesunde Struktur aus. Und die sieht sie bedroht. Nach Zahlen ihres Bundes hat von 1990 bis 2016 die Zahl der Genossenschaften um 23 Prozent abgenommen – die der GmbHs aber um 40 Prozent zugenommen. "Es sind Neugründungen und Abspaltungen, wodurch die Zahl insgesamt steigt. Aber es entstehen nicht die klassischen Betriebe, die familiengeführten Einzelunternehmen, die wir uns wünschen."

Kapitalanleger spekulieren mit Ackerböden

Land wird laut Valverde zunehmend als Kapitalanlage von außer-landwirtschaftlichen Investoren entdeckt. "Wobei das in unseren Augen aber keine Investoren sind", fügt sie hinzu. "Ein Investor ist etwas Gutes, er schafft Arbeitsplätze. Aber unserer Meinung nach sind das Kapitalanleger, die spekulieren und sich in die Betriebe einkaufen, den Preis für Land in die Höhe treiben. Weite Teile des Oberharzes gehören mittlerweile einem Autohaus." Die Empörung lässt sie schneller reden – zumal dieser Weg dieser "share deals" derzeit gesetzeskonform sei. Eine Lücke im Grundstücksverkehrsgesetz, die gestopft werden müsse, meint Valverde, "wenn es Bundes- und Landesregierungen ernst meinten mit dem Ziel einer flächendeckenden bäuerlichen Landwirtschaft."

Frederick Meurer will sich jedenfalls soweit es geht von nationalen und internationalen Märkten unabhängig machen. Deshalb vermarktet er seine Milch, seinen Joghurt, Käse und Quark selbst. Etwa die Hälfte seiner Produkte geht an Supermärkte. Die andere Hälfte verkauft er auf Märkten, an Cafés und ähnliche Abnehmer. Bio und Selbstvermarktung: damit will er bestehen.