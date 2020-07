Demografisches Schlusslicht Sachsen-Anhalter sterben so früh wie niemand sonst in Deutschland

Zwar stieg seit der Wiedervereinigung die Lebenserwartung für Sachsen-Anhalter um über sechs Jahre (Männer) beziehungsweise fünf Jahre (Frauen) an , nach der aktuellen Studie gehören dennoch fast ausnahmslos alle Landkreise und kreisfreien Städte zwischen Arendsee und Zeitz zu den Regionen mit den niedrigsten Lebenserwartungen. Richtig alt werde man den Studienergebnissen nach vor allem im Süden Bayerns und in Baden-Württemberg.

Die Forscher analysierten auch, welche Faktoren sich wie stark auf die Lebenserwartung auswirken. Starken Einfluss haben demnach die Arbeitslosenquote sowie die Quote der Hartz-IV-Empfänger. "Wer Unterschiede in der Lebenserwartung reduzieren will, muss vor allem die Lebensbedingungen des ärmsten Teils der Bevölkerung verbessern", so Roland Rau vom Max-Planck-Institut. Die Zahl der Ärzte pro 100.000 Einwohner oder die Bevölkerungsdichte hätten hingegen einen weitaus geringeren Einfluss.