Aufgeschlüsselt nach Land- und Stadtkreisen fehlt in Magdeburg mit 64 Lehrkräften am meisten Personal. Der Landkreis Börde folgt mit 56 und der Harz mit 54 fehlenden Lehrkräften. Am wenigsten Lehrkräfte fehlen demnach in Dessau-Roßlau. Hier blieben im August diesen Jahres insgesamt 12 Stellen unbesetzt.