Gerade für Menschen, die mit Depressionen und mit anderen psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben, ist sie lebenswichtig: die Psychotherapie. Die Erfahrung hat auch Alicia Budrian aus Wittenberg gemacht, die lange Zeit in Behandlung war: "Diesen Menschen dort kann man alles erzählen, und dann geht man seine Probleme an. Man findet Verständnis bei einem anderen Menschen, der das nicht verharmlost."

Allerdings – und das ist die Schwierigkeit –, ist es gar nicht so einfach, so einen Therapieplatz zu bekommen. "In einem kleinen Ort wie in Wittenberg, haben wir einfach zu wenig. Weil man ist ja nicht nur fünf Tage in Therapie. Und dann sind da locker mal so 30, 40 Patienten auf einen Therapeuten. Aber für den Rest ist kein Platz mehr da", erzählt Budrian weiter.