Wegen Lieferproblemen bei den Impfstoff-Herstellern Biontech/Pfizer können in Sachsen-Anhalt in den nächsten Wochen weniger Menschen gegen Corona geimpft werden als geplant. Laut Sozialministerium können nur 11.700 Dosen auf die Impfzentren aufgeteilt werden. Das entspricht lediglich der Hälfte der ursprünglich angekündigten Menge. Wo und wie der verteilte Impfstoff eingesetzt wird, entscheiden die Impfzentren vor Ort.

Für das Impfzentrum in Wittenberg bedeutet das beispielsweise, dass mobile Impftermine eingeschränkt und verlegt werden. Im Altmarkkreis spüren die Engpässe nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT vor allem die mobilen Pflegedienste, deren Personalnun nicht im geplanten Umfang geimpft werden kann. Im Impfzentrum in Dessau-Roßlau impft man vorrangiges Personal, die mobilen Teams konzentrieren sich auf Zweitimpfungen.

Auch im Landkreis Harz gibt es abgesehen von den Zweitimpfungen deutliche Einschnitte im ursprünglichen Plan, wie Impfchef Immo Kramer MDR SACHSEN-ANAHLT sagte. Kramer zufolge hatte das Impfzentrum in Quedlinburg seine mobilen Teams in Absprache mit Pflege- und Seniorenheimen bis Mitte Februar logistisch eingetaktet. Doch dieser Plan wird nun – abgesehen von den Zweitimpfungen – über den Haufen geworfen und stattdessen ein Impfstopp verhängt.

Die neue Lieferung gehe komplett an Krankhäuser, wo der Bedarf aktuelle sehr hoch sei, so Kramer. "Wir haben mit der Ankündigung der geringeren Liefermengen einen Impfstopp für die Alten- und Pflegeheime aussprechen müssen." Bereits terminierte Vorhaben hätten sie absagen müssen, um den Schwerpunkt auf die Kliniken legen zu können und das Klinikpersonal durchzuimpfen. Kramer sagte: "Wir mussten uns dafür entscheiden, weil insbesondere in den Kliniken im Moment die Intensivbetten volllaufen und gleichzeitig sehr viele Mitarbeiter erkranken. Es ist ein Spagat, den wir zu entscheiden haben und wir werden erst im Nachhinein feststellen, ob das richtig war."