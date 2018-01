Vor SPD-Parteitag Lischka warnt Koalitionspartner

Vor dem SPD-Landesparteitag in Sachsen-Anhalt – ab Freitag in Wernigerode – hat Landeschef Burkhard Lischka alle Mitglieder aufgefordert, ihre Meinung zu einer möglichen weiteren Großen Koalition mit der Union im Bund zu äußern. Lischka, der auch im Bundestag sitzt, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es sei gut, dass es in der SPD viele Diskussionen über die Aufarbeitung des Wahlergebnisses gebe. Das unterscheide die SPD von der Union, die es sich bei grundsätzlichen Fragen wie einer Regierungsbildung einfacher mache.

Mit Blick auf die Kritiker einer möglichen erneuten Großen Koalition in Berlin sagte Lischka, die SPD sei gut beraten, auf die Ergebnisse der Sondierungsgespräche zu blicken und zu schauen, was inhaltlich möglich sei. Alle seien gut beraten, das Ende der Sondierungen abzuwarten. Lischka betonte aber, er könne sich in einzelnen Fällen auch vorstellen, dass die Partei sich im Plenum andere Partner suche, um ein Thema durchzubringen. Der Magdeburger verwies auf die Abstimmung zur Ehe für alle im vergangenen Jahr, wo der Fraktionszwang aufgelöst worden war. Fälle wie dieser würden dazu führen, dass Union und SPD unterscheidbarer seien und die Demokratie lebendiger gemacht werde.

"SPD muss klug abwägen"

Im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin wird derzeit sondiert. Bildrechte: dpa Die SPD muss nach Meinung von Burkhard Lischka "klug abwägen", wie die Politik der kommenden Jahre unter Beteiligung der Sozialdemokraten aussehen kann. Für den Landeschef ist klar: Ein "Weiter so" dürfe es nicht geben. Das müsse man aus der "dramatischen Gewichtsverschiebung" bei der Bundestagswahl mitnehmen, forderte er. Weil die Sondierungen für ein Jamaika-Bündnis gescheitert seien, sei die SPD gefordert und dürfe sich nicht in die "Schmollecke" zurückziehen.



Die Welt warte nicht auf Deutschland. Eine mögliche Koalition mit der Union funktioniere nur über Inhalte. Man müsse die Verhandlungen deshalb konzentriert angehen und beobachten, welche Schnittmengen es gebe. Je mehr Schnittmengen, desto stabiler könne ein Bündnis sein. Je weniger Schnittmengen es gebe, desto labiler werde es, so Lischka.

Außerdem hat sich Lischka zu weiteren Fragen und der Lage der SPD im Land geäußert:

Marco Tullner steht als Bildungsminister unter besonderer Beobachtung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nachdem die SPD im März 2016 bei der Landtagswahl "schwer gestürzt ist", sieht Landeschef Burkhard Lischka seine Partei inzwischen auf einem guten Weg. Man sei wieder aufgestanden und habe es geschafft, im Koalitionsvertrag wichtige sozialdemokratische Inhalte zu verankern. Dazu zähle, dass die Kommunen mehr Geld bekämen und es mehr Polizisten und Lehrer gebe. Gerade mit Blick auf den Lehrermangel seien aber noch weitere Anstrengungen nötig. Mit Blick auf den Plan einer flächendeckenden Unterrichtsversorgung von 103 Prozent sagte Lischka: "Da bekommt der Bildungsminister unsere Unterstützung, finanziell wie ideell. Aber er muss eben seine Hausaufgaben auch sauber machen und wir werden ihn jedes Mal daran messen, ob es erkennbare Fortschritte gibt, mehr Lehrer in die Klassenzimmer zu bekommen."

Dass Teile der CDU-Fraktion in der Vergangenheit mit der AfD gestimmt bzw. einige der AfD-Anträge nicht abgelehnt haben, bewertet Lischka kritisch. Es sei kein Zukunftsmodell, immer wieder ohne Not "aus der Koalition auszubüxen". Die SPD beobachte das genau. Lischka: "Es gibt aus unserer Sicht schon Schmerzgrenzen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in so einer Koalition. Und ich würde wirklich der CDU raten, zumindest einzelnen Protagonisten, die nicht auszutesten." Angesichts des Wahlerfolgs der AfD bei der Landtagswahl seien alle Parteien gut beraten, gemeinsam für den Erfolg Sachsen-Anhalts zu streiten, statt "wilde Experimente vorzunehmen, die das Land nicht voranbringen".

Nach Einschätzung von SPD-Landeschef Burkhard Lischka verkauft die Landesregierung ihre Arbeit immer wieder unter Wert. Das hänge auch damit zusammen, dass sich CDU und Grüne über Themen stritten, die für die Zukunft Sachsen-Anhalts nicht relevant seien. Als Beispiel nannte Lischka die Debatte über Gartenfeuer. Diskussionen wie diese überdeckten die gute Arbeit der Landesregierung. Manchmal gewinne er den Eindruck, es sei wie in einem Restaurant, "wo ein Fünf-Gänge-Menü gekocht wird, das Ganze aber als Kartoffelsuppe beworben wird".

