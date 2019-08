Ein Jahr nach Einführung Warum die Lkw-Maut nicht nur Transportunternehmen belastet

Als die Maut im Juli 2018 eingeführt wurde, sorgten sich die Spediteure, dass ihre Arbeit durch die Maut deutlich teurer werden würde. Ein Jahr nach Einführung der neuen Regelung hat sich die Befürchtung für einige Unternehmen bestätigt. Das Transportunternehmen "Magdeburger Flitzer" muss nun in der Altmark mindestens 20 Mal so viel Mautgebühren bezahlen wie vor einem Jahr. Die Mehrkosten gibt das Unternehmen laut Geschäftsführer Klaus Peter Kaiser an seine Kunden weiter.