Neben Unterschieden in der regionalen Wirtschaftskraft ist nach WSI-Analyse die geringere Verbreitung von Tarifverträgen in den neuen Bundesländern ein wesentlicher Grund für den Gehaltsrückstand in den neuen Bundesländern. Denn einerseits haben sich die Tariflöhne in den alten und neuen Bundesländern immer weiter angeglichen, andererseits werden ostdeutsche Beschäftigte seltener nach einem Tarifvertrag bezahlt als ihre westdeutschen Kollegen.