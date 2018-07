Ein Eurojackpot-Gewinner aus Sachsen-Anhalt hat sich noch nicht gemeldet. Das teilte Lotto Sachsen-Anhalt am Montag mit. Der Spieler aus dem Süden des Landes hatte am Freitagabend 45 Millionen Euro gewonnen. Wie es von Lotto-Geschäftsführerin Maren Sieb hieß, habe der Gewinner oder die Gewinnerin drei Jahre Zeit, um die Summe anzufordern. Das könne in einer der 656 Lottoverkaufsstellen in Sachsen-Anhalt geschehen oder in der Zentrale in Magdeburg. Sieb betonte, dass auch ein Gewinn in dieser Höhe steuerfrei sei.