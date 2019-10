Die Qualität der Luft hat sich in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr verbessert. Das besagt der Immissionsbericht 2018 . Die Grenzwerte für Schadstoffe wurden an allen Messstationen eingehalten, sagte Umweltministerin Claudia Dalbert (Bündnis 90/Die Grünen) bei der Vorstellung des Berichtes.

Selbst an der Messstation an der Paracelsusstraße in Halle ging die Schadstoffbelastung 2018 nicht über die festgelegten Grenzwerte hinaus. An der Station wurden in den Jahren zuvor immer wieder die Grenzwerte für Stickstoffdioxid überschritten.