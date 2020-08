Eines der großen Probleme ist, dass es kaum Möglichkeiten gibt, die Mäuse von den Feldern zu vertreiben. In vielen Regionen in Sachsen-Anhalt – fast überall südlich der A2 – dürfen Landwirte kein Mäusegift mehr einsetzen, weil in den Gebieten auch Feldhamster leben. Die Tierart ist selten und deshalb geschützt. Feldhamster könnten Giftköder in Mäuselöchern ebenfalls anknabbern. Auch in Vogel- und Naturschutzgebieten sind Giftköder nicht erlaubt.