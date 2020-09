Sachsen-Anhalts Bauern dürfen gegen eine Feldmausplage jetzt unter strengen Auflagen mit Gift vorgehen. Das hat das Landesumweltministerium am Donnerstag mitgeteilt . Laut Mitteilung darf das Mäusegift auch in den Verbreitungsgebieten des streng geschützten Feldhamsters eingesetzt werden.

Nur auf Flächen, wo die geschützten Feldhamster nicht vorkommen, darf Mäusegift eingesetzt werden. Bildrechte: imago/imagebroker

Ein Bauer aus Niederröblingen im Landkreis Mansfeld-Südharz, Julian Ellmer, erklärte MDR SACHSEN-ANHALT, dass das Gift einzeln in die Mauselöcher eingebracht wird. Sobald die Giftlinse im Loch sei, werde dieses mit Erde verschlossen, sodass von außen keine Wildtiere an das Gift kämen. Ob die Vorgaben des Umweltministeriums zum Hamsterschutz in der Praxis umsetzbar seien, werde man noch sehen, sagte Ellmer. Man werde sicher nicht jedes Hamsterloch erkennen oder finden.



Umweltschützer halten den Einsatz von Gift auf den Feldern für unverantwortlich. Der Naturschutzverband BUND kritisiert, dass dadurch hochgradig gefährdete Arten wie der Feldhamster noch mehr in Gefahr geraten würden. Der BUND schlägt stattdessen vor, die Gänge und Baue der Mäuse mechanisch zu zerstören.