Magdeburg: Schießerei vor Shisha-Bar am Hasselbachplatz

Die Polizei musste in der Nacht zum Dienstag in der Nähe des Magdeburger Hasselbachplatzes zu einem Großeinsatz ausrücken. Gegen Mitternacht kam es in der Otto-von-Guericke-Straße zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Laut Augenzeugen soll eine Gruppe von Personen eine Shisha-Bar in Höhe der Einsteinstraße angegriffen haben.