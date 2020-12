Die sechsköpfige jesidische Familie A. sollte am 7. Dezember dieses Jahres nach Armenien abgeschoben werden. Am Ende saßen nur die Mutter und die zwei jüngsten Kinder (3 und 7 Jahre alt) im Abschiebeflieger. Denn als Einsatzkräfte von Polizei und Ausländerbehörde die Familie in Transporter unterbringen wollten, liefen Hamo und seine ältere Schwester davon, entkamen so der Maßnahme. Der Vater wurde noch am selben Abend freigelassen, um nach den verschwundenen Minderjährigen zu suchen.