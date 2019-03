Das neue Amazon-Logistik-Zentrum vor den Toren Magdeburgs kommt. Das hat der Bürgermeister der Gemeinde Sülzetal, Jörg Methner (SPD), MDR SACHSEN-ANHALT offiziell bestätigt. Methner rechnet mit bis zu 2.000 neuen Jobs. Derzeit wird im Gewerbegebiet bei Osterweddingen auf einer Fläche von 45 Hektar gebaut. Rund ein Drittel der 200 mal 500 Meter großen Logistik-Halle ist fertiggestellt. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT soll in Osterweddingen ein so genanntes "Non-Sort Logistikzentrum" entstehen. Amazon lagert und versendet von dort größere Produkte, zum Beispiel Haushaltsgegenstände oder Spielzeug.

Furgol wies darauf hin, dass in der Branche händeringend Arbeitskräfte gesucht würden. Das sei gut, da so der Druck auf Amazon erhöht werden könne. "Amazon ist es als US-amerikanisches Unternehmen noch nicht gewohnt, Gespräche mit Gewerkschaften zu suchen."

Schattenseite ist, dass wir jetzt darum kämpfen, eine Anbindung an die B81 zu bekommen. So ein riesen Betrieb, wo pro Schicht 500 Mitarbeiter an- und abfahren, das ist schon ein ganz großes Problem für uns.

Auch Bürgermeister Methner sieht in der Amazon-Ansiedlung Licht und Schatten. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Ich freue mich, dass es viele Arbeitsplätze geben wird. Das ist das A und O. Davon werden Magdeburg, Oschersleben und die ganze Region Börde profitieren." Mit Skepsis sieht Methner dagegen die zusätzliche Verkehrsbelastung, die Amazon mit sich bringen wird. "Schattenseite ist, dass wir jetzt darum kämpfen, eine Anbindung an die B81 zu bekommen. So ein riesen Betrieb, wo pro Schicht 500 Mitarbeiter an- und abfahren, das ist schon ein ganz großes Problem für uns."