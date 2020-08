In Osterweddingen hat am Montag das neue Logistikzentrum von Amazon seinen Betrieb aufgenommen. Die Arbeit dort soll in den kommenden Wochen Schritt für Schritt hochgefahren werden. Das sagte Amazon-Sprecher Stephan Eichenseher MDR SACHSEN-ANHALT. Bis zum Ende des Jahres sollen demnach rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt werden. In der ersten Woche gehe es mit 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern los. Ab der zweiten Woche sollen es schon 400 werden.