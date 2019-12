Kurz vor Weihnachten AMEOS kündigt Mitarbeitern nach Streik

Wurde den Mitarbeitern von AMEOS gekündigt, weil sie gestreikt haben? Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nach den Warnstreiks an den AMEOS-Kliniken hat das Unternehmen 14 Mitarbeitern in Sachsen-Anhalt fristlos gekündigt. Das hat die Gewerkschaft Ver.di mitgeteilt. Demzufolge sind Beschäftigte entlassen worden, die sich an den Warnstreiks in der vergangenen Woche beteiligt hatten; darunter ein schwerbehinderter Kollege. In dem AMEOS-Schreiben werde ihnen respektloses Verhalten gegenüber Mitarbeitern, Patienten und Vorgesetzen vorgeworfen.

Die Gewerkschaft kritisierte dies als dreisten Versuch, die Beschäftigten einzuschüchtern und davon abzuhalten, ihr Grundrecht auf Streik wahrzunehmen. Besonders zynisch sei es, die Kündigungen so kurz vor Weihnachten auszusprechen. Die Begründungen seien hanebüchen und entbehrten jeder Grundlage, heißt es von Ver.di.

AMEOS spricht von Kostenabsenkungen

AMEOS spricht von Erlösausfällen, auf die es reagieren muss. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Regionalleitung des Klinikbetreibers AMEOS spricht auf Nachfrage sogar von 20 Kündigungen. Das Unternehmen erklärte den Vorgang mit Erlösausfällen, auf die es reagieren müsse, hieß es in einer Mitteilung. Geschäftsführer Lars Timm sagte: "Das habe ich doch vorher angekündigt und damit wird doch wohl jeder gerechnet haben bei den Erlösausfällen." Die Gewerkschaft Ver.di verfolge mit dem Arbeitskampf nur das Ziel, Mitglieder für sich zu gewinnen. Die Zukunft der Arbeitsplätze sei der Gewerkschaft völlig unwichtig.

Ver.di verwies darauf, dass der Regionalgeschäftsführer von AMEOS, Timm, bereits in der Vergangenheit durch "brachiales" Vorgehen gegen gewerkschaftlich aktive Beschäftigte aufgefallen sei. An dem AMEOS-Klinikum im niedersächsischen Hildesheim habe er während eines Streiks mehreren Beschäftigten mit Kündigungen und Versetzungen gedroht. Am Ende musste AMEOS laut Ver.di alle Kündigungen zurücknehmen und einen Tarifvertrag auf dem Niveau des öffentlichen Dienstes schließen.

Schon länger Streiks an AMEOS-Standorten

Beschäftigte verschiedener AMEOS-Standorte hatten in den vergangenen Wochen für eine bessere Bezahlung gestreikt. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten mehr Geld. Sie verdienten im Schnitt 500 Euro pro Monat weniger als Kollegen an anderen Kliniken. Der AMEOS-Konzern ist laut Ver.di nicht zu Verhandlungen bereit. In den vergangenen Wochen hatte es an den AMEOS-Kliniken in Schönebeck, Aschersleben-Staßfurt, Bernburg und Haldensleben Warnstreiks gegeben. Mehr als 1.800 Beschäftigte hatten der Gewerkschaft zufolge die Arbeit niedergelegt, um bessere Bezahlung zu erreichen.